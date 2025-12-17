Межконтинентальные ракеты «Ярсов» загрузили в шахтные установки в регионах

Межконтинентальные баллистические ракеты российского ракетного комплекса (РК) «Ярс» были загружены в шахтные пусковые установки (ШПУ), находящихся в разных регионах РФ, сообщило Министерство обороны России.
Это было осуществлено в преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается в стране 17 декабря.
«Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов», — уточнило ведомство.
В Минобороны подчеркнули, что перевооружение ракетных войск стратегического назначения заключается не только в передаче им новых вооружений. Отмечается, что в рамках этой деятельности подразделениям РВСН обеспечивают более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения боевой службы личным составом и отдыха.
В министерстве также добавили, что реализация запланированных мероприятий по перевооружению ракетных войск стратегического назначения поможет увеличитьдолю современных систем стратегического назначения и нарастить возможности военнослужащих в вопросе выполнения задач.
Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уделяет особое внимание своим стратегическим ядерным силам. Глава государства отмечал, что они пополнятся новейшими ракетными комплексами «Ярс» и ракетоносцами Ту-160М.