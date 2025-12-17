Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Межконтинентальные ракеты «Ярсов» загрузили в шахтные установки в регионах

В преддверии Дня РВСН в ряде регионов РФ межконтинентальные ракеты РК «Ярсов» были установлены в шахтные пусковые установки.

Источник: Аргументы и факты

Межконтинентальные баллистические ракеты российского ракетного комплекса (РК) «Ярс» были загружены в шахтные пусковые установки (ШПУ), находящихся в разных регионах РФ, сообщило Министерство обороны России.

Это было осуществлено в преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается в стране 17 декабря.

«Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов», — уточнило ведомство.

В Минобороны подчеркнули, что перевооружение ракетных войск стратегического назначения заключается не только в передаче им новых вооружений. Отмечается, что в рамках этой деятельности подразделениям РВСН обеспечивают более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения боевой службы личным составом и отдыха.

В министерстве также добавили, что реализация запланированных мероприятий по перевооружению ракетных войск стратегического назначения поможет увеличитьдолю современных систем стратегического назначения и нарастить возможности военнослужащих в вопросе выполнения задач.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уделяет особое внимание своим стратегическим ядерным силам. Глава государства отмечал, что они пополнятся новейшими ракетными комплексами «Ярс» и ракетоносцами Ту-160М.