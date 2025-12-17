Межконтинентальные ракеты «Ярсов» загрузили в шахтные установки в регионах

В Минобороны подчеркнули, что перевооружение ракетных войск стратегического назначения заключается не только в передаче им новых вооружений. Отмечается, что в рамках этой деятельности подразделениям РВСН обеспечивают более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения боевой службы личным составом и отдыха.