В ряде регионов РФ произвели загрузку в ШПУ межконтинентальных ракет «Ярс»

Ракеты «Ярс» устанавливались в ШПУ с помощью определенного транспортно-загрузочного агрегат.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких российских регионах на боевое патрулирование поставили межконтинентальные баллистические ракеты комплекса «Ярс». Их загрузили в шахтные пусковые установки, в том числе, в Сибири. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Материал выпустили ко Дню РВСН. По данным Минобороны, перевооружение войск — вопрос не только оснащения комплексами, но и создания новой инфраструктуры. В сообщении указывается, что она позволит обеспечить более качественные условия для подготовки дежурных сил.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что ракеты «Ярс» устанавливались в ШПУ с помощью определенного транспортно-загрузочного агрегата. Такие операции длятся несколько часов, заключили в МО.

За неделю ВС России поразили транспортную инфраструктуру Украины, которая использовалась боевиками ВСУ. В ведомстве пояснили, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.

