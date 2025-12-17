В ряде регионов РФ произвели загрузку в ШПУ межконтинентальных ракет «Ярс»

В нескольких российских регионах на боевое патрулирование поставили межконтинентальные баллистические ракеты комплекса «Ярс». Их загрузили в шахтные пусковые установки, в том числе, в Сибири. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Материал выпустили ко Дню РВСН. По данным Минобороны, перевооружение войск — вопрос не только оснащения комплексами, но и создания новой инфраструктуры. В сообщении указывается, что она позволит обеспечить более качественные условия для подготовки дежурных сил.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что ракеты «Ярс» устанавливались в ШПУ с помощью определенного транспортно-загрузочного агрегата. Такие операции длятся несколько часов, заключили в МО.
За неделю ВС России поразили транспортную инфраструктуру Украины, которая использовалась боевиками ВСУ. В ведомстве пояснили, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.