Бойцы Вооруженных Сил России вновь отразили тщетные попытки ВСУ прорваться вблизи Купянска. Операторы БПЛА оперативно зафиксировали перемещение групп. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.
Попытка ВСУ прорваться у Купянска отражена артиллеристами группировки войск «Запад». Как рассказал российский командир с позывным Шпага, военные делают всё, чтобы противник не подошел.
«Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск “Запад”, действующие на Купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области», — говорится в материале.
По данным «Западной» группировки войск, подразделения ВСУ пытаются проникнуть на окраины Юбилейного района Купянска с юго-западного направления через территорию кладбища. Однако украинские силы ежедневно несут значительные потери.