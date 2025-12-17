Ричмонд
ВС России сорвали попытки ВСУ подойти к Купянску

ВСУ попытались прорваться у Купянска, контратака отражена группировкой войск «Запад».

Источник: Комсомольская правда

Бойцы Вооруженных Сил России вновь отразили тщетные попытки ВСУ прорваться вблизи Купянска. Операторы БПЛА оперативно зафиксировали перемещение групп. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

Попытка ВСУ прорваться у Купянска отражена артиллеристами группировки войск «Запад». Как рассказал российский командир с позывным Шпага, военные делают всё, чтобы противник не подошел.

«Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск “Запад”, действующие на Купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области», — говорится в материале.

По данным «Западной» группировки войск, подразделения ВСУ пытаются проникнуть на окраины Юбилейного района Купянска с юго-западного направления через территорию кладбища. Однако украинские силы ежедневно несут значительные потери.

