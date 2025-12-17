Ричмонд
В Екатеринбурге появился сквер Героев СВО

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов постановил присвоить скверу на ул. Бебеля в Железнодорожном районе города название «Героев СВО», сообщили в городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В апреле 2024 года в сквере была обустроена аллея — она входит в мемориальный комплекс, созданный на территории войсковой части 61207. В него входят памятник участникам специальной военной операции (СВО), образцы военной техники и вооружения.

Ранее мэрия Екатеринбурга выбрала трех финалистов конкурса эскизов памятника ветеранам СВО. Победителя администрация города определит вместе с архитекторами, художниками, представителями общественности и депутатами. Место размещения монумента пока не определено.