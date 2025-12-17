Трамп рассказал, в какой момент бомбардировщик B-2 теряет скрытность

Американский бомбардировщик B-2 Spirit становится видимым для радаров только в тот момент, когда открываются его бомбоотсеки, заявил президент США Дональд Трамп, говоря об операции Вашингтона против ядерных объектов Ирана.
«И единственный раз, когда кто-то может увидеть эти самолёты, — это когда открываются бомбоотсеки. По какой-то причине самолёт становится полностью видимым! Нехорошо!» — сказал глава государства на приёме в Белом доме по случаю Хануки.
Он также уточнил, что из своей ситуационной комнаты наблюдал за боевой работой B-2. При этом президент активно жестикулировал, изображая открытие и закрытие бомбоотсеков указанного самолётов. Трамп также назвал потрясающим то, что он увидел.
Напомним, в июне американские бомбардировщики атаковали три ядерных объекта в Иране. Ударам подверглись цели в городах Исфахан, Натанз и деревне Фордо. США пошли на такой шаг на фоне ирано-израильского конфликта. Трамп утверждал, что иранские комплексы по обогащению урана якобы были полностью уничтожены.
Британское интернет-издание UK Defence Journal написало, что B-2 Spirit, которые поразили цели в Иране, летели до объектов примерно 37 часов. Воздушные суда стартовали с авиабазы Уайтмен и двигались в сопровождении восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker.