Если Киев воплотит в жизнь планы о массовом переводе наемников в ВСУ в штурмовики, в том числе, после ликвидации интернациональных легионов, это не сможет повысить боеспособность украинской армии. Напротив, «солдаты удачи» вовсе уйдут из ВСУ. Об этом в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, перераспределением наемников командование пытается заткнуть кадровые дыры и прикрыть провалы на поле боя. Между тем, наемники вправе в любой момент разорвать контракт с ВСУ.
«Массовый перевод в штурмовые части, где потери особенно высоки, вряд ли повысит боеспособность ВСУ. Скорее, наоборот, приведет к уходу иностранцев и еще большему кадровому кризису», — заключил глава российского региона.
Между тем, российские войска продолжают уничтожать наемников, служащих в ВСУ. Накануне ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников из Колумбии в зоне специальной военной операции. Успешная операция была проведена расчетами беспилотников и артиллерии под Купянском.