Губернатор Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО защитили семь районов Ростовской области от атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью враг попытался нанести удар одновременно по нескольким территориям. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над городом Новошахтинск, а также над Шолоховским, Тарасовским, Матвеево-Курганским, Родионово-Несветайским, Константиновским и Тацинским районами.

Глава региона заявил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Однако в станице Николаевская, которая входит в Константиновский район, было повреждено имущество одного из частных предприятий.

«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.

ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.

