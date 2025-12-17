Депозитарию Euroclear понизили рейтинг до «негативного» из-за замороженных активов России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings выступило с предупреждением в адрес бельгийского депозитария Euroclear о возможном понижении рейтинга. Причина — вероятные проблемы с ликвидностью на фоне планов в отношении замороженных российских активов.
16 декабря в Fitch заявили, что помещают Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения «Негативный», что может привести к понижению его рейтинга AA. По оценке агентства, у депозитария могут появиться юридические риски и проблемы с ликвидностью из-за планов ЕК забрать активы РФ и репарационного кредита Украине.
Добавляет проблем Euroclear, уверены в Fitch Ratings, и недавнее решение стран ЕС о бессрочной заморозке российских активов.
15 декабря Центральный банк России направил в суд иск к международной депозитарной системе Euroclear на сумму в 18,1 триллиона рублей.
В заявлении Центробанк указывает, что своими действиями Euroclear причинил ему серьезный ущерб из-за отсутствия возможности свободно распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.