Депозитарию Euroclear понизили рейтинг до «негативного» из-за замороженных активов России

16 декабря в Fitch заявили, что помещают Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения «Негативный», что может привести к понижению его рейтинга AA. По оценке агентства, у депозитария могут появиться юридические риски и проблемы с ликвидностью из-за планов ЕК забрать активы РФ и репарационного кредита Украине.