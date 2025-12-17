Ричмонд
ТАСС: ВСУ не смогли провести ротацию у Старицы Харьковской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подразделения 72-й отдельной мехбригады (ОМБр) и 127-й отдельной тяжелой мехбригады (ОТМБр) ВСУ не смогли провести ротацию у Старицы Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«На харьковском направлении в районе Старицы, используя погодные условия, противник попытался провести ротацию подразделений 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр. Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой и сорваны комплексным огневым поражением. Уничтожено четыре внедорожника и до 15 человек живой силы», — сказал собеседник агентства.