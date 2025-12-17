ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи в период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 22 БПЛА — над территорией Ростовской области, десять БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области и три БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
