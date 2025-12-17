Ричмонд
Ночью 17 декабря в Самарской области объявляли опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников в Самарской области действовала около шести часов.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки БПЛА объявляли в Самарской области ночью 17 декабря. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС почти сразу после полуночи. Жителей региона призывали быть бдительными, а в случае необходимости звонить по номеру 112. Но к утру угрозу сняли.

«В Самарской области — отбой опасности атаки БПЛА», — сообщили в МЧС примерно в 06.30 по местному времени.

Угроза атаки действовала более шести часов, но за это время никаких ЧП на территории региона не было. Аэропорт Курумоч не закрывали, сейчас задержек рейсов нет, воздушная гавань работает по расписанию.

