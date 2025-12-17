Ночью 17 декабря в Самарской области объявляли опасность атаки БПЛА

«В Самарской области — отбой опасности атаки БПЛА», — сообщили в МЧС примерно в 06.30 по местному времени.
Угроза атаки действовала более шести часов, но за это время никаких ЧП на территории региона не было. Аэропорт Курумоч не закрывали, сейчас задержек рейсов нет, воздушная гавань работает по расписанию.
