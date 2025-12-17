Силы ПВО за ночь уничтожили 94 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 17 декабря отразили масштабную атаку беспилотников. В Министерстве обороны сообщили о перехвате и уничтожении 94 украинских дронов.
Над территорией Краснодарского края сбили 31 дрон, над Ростовской областью — 22. Еще 10 беспилотников уничтожили над Воронежской областью.
Над Саратовской и Волгоградской областями силы ПВО сбили восемь и четыре цели соответственно. Три беспилотника перехватили над Брянской областью. Акватории морей также не остались без защиты: над Азовским и Черным морями было уничтожено по восемь БПЛА.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская армия освободила уже пять тысяч квадратных километров в зоне проведения специальной военной операции. Накануне руководитель пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров рассказал, что российское войска полностью контролируют город Купянск в Харьковской области.