Авианосец «Фуцзянь» ВМС Китая пересек Тайваньский пролив

Авианосец «Фуцзянь» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через Тайваньский пролив.
В заявлении на официальной странице тайваньского министерства обороны в соцсети Х*, уточняется, что это произошло 16 декабря. Тайваньские вооруженные силы следили за ситуацией и предприняли необходимые меры в ответ на проход авианосца.
Напомним, что в ноябре 2025 года авианосец «Фуцзянь» впервые провел учения с боевой стрельбой с момента поступления на вооружение китайских вооруженных сил на фоне слухов о возможном военном конфликте с Японией.
В ходе учений также были протестированы электромагнитная катапульта и системы восстановления.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.