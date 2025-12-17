Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосец «Фуцзянь» ВМС Китая пересек Тайваньский пролив

Авианосец «Фуцзянь» ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через Тайваньский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Авианосец «Фуцзянь» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через Тайваньский пролив.

В заявлении на официальной странице тайваньского министерства обороны в соцсети Х*, уточняется, что это произошло 16 декабря. Тайваньские вооруженные силы следили за ситуацией и предприняли необходимые меры в ответ на проход авианосца.

Напомним, что в ноябре 2025 года авианосец «Фуцзянь» впервые провел учения с боевой стрельбой с момента поступления на вооружение китайских вооруженных сил на фоне слухов о возможном военном конфликте с Японией.

В ходе учений также были протестированы электромагнитная катапульта и системы восстановления.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.