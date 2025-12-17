Над Краснодарским краем за ночь сбили 31 БПЛА

Всего над регионами России и акваториями морей было нейтрализовано 94 БПЛА, сообщили в минобороны РФ.
Еще 22 беспилотника сбили над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, восемь — над Саратовской, четыре — над Волгоградской и три — над Брянской областями. Еще 16 аппаратов уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае обломки беспилотников ранили двух человек и нанесли ущерб жилым домам в Славянском и Красноармейском районах.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше