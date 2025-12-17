Ричмонд
Обломки БПЛА повредили гараж и линию электропередачи в Воронежской области

Предварительно, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью из-за падения обломков БПЛА на территории Воронежской области загорелась линия электропередачи (ЛЭП) одного из инфраструктурных объектов и повредился частный гараж. Об этом утром 17 декабря сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. Он также добавил, что возгорание на ЛЭП оперативно ликвидировали.

Воронежская область находилась в режиме опасности атаки БПЛА сначала с 16:16 до 17:16 часов 16-го декабря, а затем еще с 21:01 вечера 16-го до 4:42 утра 17-го декабря. Угроза непосредственного удара нависла прошедшей ночью над Острогожским районом с 23:44.

Напомним, что 11 декабря в Воронеже обломки дронов повредили линию электропередачи, и в результате произошли локальные отключения электричества и частичное нарушение теплоснабжения в левобережной части Воронежа. А еще в одном из районов области упавшие детали беспилотников повредили ЛЭП в ночь на 6-е декабря.

