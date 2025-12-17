Кроме того, были поражены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, 11 пунктов пунктов управления и семь антенн БПЛА ВСУ.
Ранее командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса Алексей Верещагин заявил об истощении сил ВСУ в Донецкой Народной Республике.
В начале декабря российские операторы ударных беспилотных систем уничтожили пикап с украинскими военными и три наземных робототехнических комплекса ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.
