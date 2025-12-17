Ричмонд
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ на трёх направлениях в зоне СВО

Российские войска с помощью беспилотников уничтожили 18 блиндажей ВСУ на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, были поражены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, 11 пунктов пунктов управления и семь антенн БПЛА ВСУ.

Ранее командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса Алексей Верещагин заявил об истощении сил ВСУ в Донецкой Народной Республике.

В начале декабря российские операторы ударных беспилотных систем уничтожили пикап с украинскими военными и три наземных робототехнических комплекса ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
