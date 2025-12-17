Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки в Славянском районе

Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки украинских дронов на Краснодарский край. Специалисты следят за соблюдением прав граждан и оказанием им необходимой помощи, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
«В Славянском районе в результате атаки БПЛА повреждены несколько частных домов, транспортных средств, коммунальная инфраструктура, есть пострадавшие», — сообщает прокуратура Краснодарского края.
На месте находится Славянский межрайонный прокурор Игнат Ус, он лично контролирует ситуацию.
Напомним, в ночь на 17 декабря Краснодарский край подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. На регионом сбили 31 дрон, еще по восемь уничтожили над Черным и Азовским морями.
В результате атаки оказались повреждены дома и инфраструктура в Славянском и Красноармейском районах.