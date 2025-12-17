Ричмонд
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки в Славянском районе

Оказание помощи пострадавшим после атаки БПЛА на Кубани контролирует прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки украинских дронов на Краснодарский край. Специалисты следят за соблюдением прав граждан и оказанием им необходимой помощи, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

«В Славянском районе в результате атаки БПЛА повреждены несколько частных домов, транспортных средств, коммунальная инфраструктура, есть пострадавшие», — сообщает прокуратура Краснодарского края.

На месте находится Славянский межрайонный прокурор Игнат Ус, он лично контролирует ситуацию.

Напомним, в ночь на 17 декабря Краснодарский край подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. На регионом сбили 31 дрон, еще по восемь уничтожили над Черным и Азовским морями.

В результате атаки оказались повреждены дома и инфраструктура в Славянском и Красноармейском районах.

