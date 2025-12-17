Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске простились с погибшим военнослужащим СВО

Мужчина пал, выполняя боевые задачи под артиллерийским массированным обстрелом.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 декабря. 26 июня 2025 года в зоне СВО погиб уроженец Мамско-Чуйского района Александр Низамдинов. Мужчина пал, выполняя боевые задачи под артиллерийским массированным обстрелом близ н.п. Шевченко первое.

Александр родился 24 июня 1986 года в посёлке Колотовка Мамско-Чуйского района Иркутской области. 9 июня 2025 года заключил контракт о прохождении военной службы в городе Южно-Сахалинск.

Прощание с героем состоялось 6 декабря 2025 года на Александровском кладбище «Аллея Славы» в Иркутске.