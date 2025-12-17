В Иркутске простились с погибшим военнослужащим СВО

IrkutskMedia, 17 декабря. 26 июня 2025 года в зоне СВО погиб уроженец Мамско-Чуйского района Александр Низамдинов. Мужчина пал, выполняя боевые задачи под артиллерийским массированным обстрелом близ н.п. Шевченко первое.
Александр родился 24 июня 1986 года в посёлке Колотовка Мамско-Чуйского района Иркутской области. 9 июня 2025 года заключил контракт о прохождении военной службы в городе Южно-Сахалинск.
Прощание с героем состоялось 6 декабря 2025 года на Александровском кладбище «Аллея Славы» в Иркутске.