ПВО Волгограда отразила атаку дронов ВСУ 17 декабря

В ночь с 16 на 17 декабря дежурные силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно обезвредили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Волгоградской областью. Эту информацию утром в среду предоставили в оборонном ведомстве.
В то же время, прошедшей ночью массированным атакам подверглись и другие южные регионы. Так, над Краснодарским краем военные сбили 31 вражеский дрон. В Ростовской области ликвидировали 22 БПЛА, а в Воронежской — 10. Российские военные также перехватили по 8 беспилотников над Саратовской областью, акваторией Азовского моря и акваторией Черного моря. Еще три аппарата уничтожили над Брянской областью.
Стоит отметить, что в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал около десяти часов. Первые приближающиеся БПЛА зафиксировали примерно в 20:00. При этом аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме, без изменений в расписании.