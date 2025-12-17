Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Волгограда отразила атаку дронов ВСУ 17 декабря

Четыре беспилотника уничтожены над Волгоградской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 16 на 17 декабря дежурные силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно обезвредили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Волгоградской областью. Эту информацию утром в среду предоставили в оборонном ведомстве.

В то же время, прошедшей ночью массированным атакам подверглись и другие южные регионы. Так, над Краснодарским краем военные сбили 31 вражеский дрон. В Ростовской области ликвидировали 22 БПЛА, а в Воронежской — 10. Российские военные также перехватили по 8 беспилотников над Саратовской областью, акваторией Азовского моря и акваторией Черного моря. Еще три аппарата уничтожили над Брянской областью.

Стоит отметить, что в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал около десяти часов. Первые приближающиеся БПЛА зафиксировали примерно в 20:00. При этом аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме, без изменений в расписании.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше