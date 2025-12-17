Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в Черниговской области, который координировал атаки на приграничные регионы РФ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Командный пункт одного из батальонов беспилотных систем ВСУ был уничтожен в районе населенного пункта Жерновка. Этот пункт, как уточняется, отвечал за организацию ударов по мирным жителям и объектам в Курской и Брянской областях.
Операция была проведена с применением ударных беспилотников типа «Герань». Российские военные продолжают точечно ликвидировать ключевые цели противника.
Ранее на другом участке боевых действий также была успешно проведена операция. Группа иностранных наемников из Колумбии была уничтожена под Купянском.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров, ликвидация была осуществлена расчетами артиллерии и беспилотников. Данный инцидент подтверждает активное привлечение Киевом зарубежных бойцов.