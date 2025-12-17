Ричмонд
Обломки БПЛА упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани

На НПЗ в Славянске-на-Кубани потушили пожар после падения обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию технологического оборудования и трубопровода. Охваченная огнем площадь составила 100 квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов и служб завода, пожар быстро локализовали, а затем полностью потушили.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч жителей Славянского района остались без света после атаки дронов.

