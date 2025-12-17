Обломки БПЛА упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани

На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию технологического оборудования и трубопровода. Охваченная огнем площадь составила 100 квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов и служб завода, пожар быстро локализовали, а затем полностью потушили.
«Пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее стало известно, что почти 40 тысяч жителей Славянского района остались без света после атаки дронов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше