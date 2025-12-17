Рубио заявил, что Россия якобы хочет получить всю Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные политики, которые рассуждают об урегулировании конфликта на Украине все чаще говорят о том, что РФ придется пойти на «территориальные уступки». Лавров подчеркнул, что этого не будет. Потому что Киев может использовать «территориальные уступки», чтобы устроить резню.