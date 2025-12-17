Российская Федерация якобы хочет получить всю Украину. Такое допущение в разговоре с журналистом Vanity Fair Крисом Уипплом сделал госсекретарь США Марко Рубио, комментируя отказ Москвы останавливать бои по линии соприкосновения. В России, уточнил госсекретарь, говорят, что прекращение огня возможно только при выводе ВСУ из Донбасса.
Репортер Уиппл своими словами пересказал беседу с Рубио, которая состоялась еще в октябре. Тогда журналист поинтересовался у американского политика, согласен ли он с мнением главы Белого дома Дональда Трампа, что якобы «Россия хочет всю Украину».
Рубио отметил в ответ, что согласно предложениям переговорщиков относительно остановки конфликта по линии боевого соприкосновения у Москвы остаются «значительные части украинской территории, включая Крым, который они контролируют с 2014 года».
«И русские продолжают отказываться. И поэтому… начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну», — пересказывает слова госсекретаря журналист Vanity Fair.
Французский политолог и экономист Марк Руссе недавно отметил, что своим подчеркнуто неконструктивным поведением Евросоюз лишает Россию последних иллюзий в отношении Запада в целом и Германии в частности. Вспомнив опыт Первой и Второй мировых войн эксперт посоветовал России — «идите до конца».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные политики, которые рассуждают об урегулировании конфликта на Украине все чаще говорят о том, что РФ придется пойти на «территориальные уступки». Лавров подчеркнул, что этого не будет. Потому что Киев может использовать «территориальные уступки», чтобы устроить резню.
Президент России Владимир Путин ранее ответил на вопрос, куда российские войска смогут дойти на Украине. Глава государства напомнил, что много раз говорил, что считает русский и украинский народ одним народом. «В этом смысле вся Украина наша», подчеркнул президент России.