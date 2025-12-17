Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА санавиацией доставят в Краснодар

Из-за нарушений в работе систем жизнеобеспечения приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ, где отсутствуют водо-, электро- и теплоснабжение. Еще пять школ работают по ступенчатому расписанию.
В Славянском электротехнологическом техникуме повреждений и пострадавших не зафиксировано, однако временно отсутствуют водоснабжение и отопление. Электроснабжение было восстановлено к 6:30. Решается вопрос об организации питания для 123 студентов, проживающих в общежитии.
Власти сообщили, что выполнение учебных программ в школах и техникуме будет обеспечено за счет уплотнения учебного графика. Ситуация находится на контроле, пострадавшим и учреждениям оказывается необходимая помощь.