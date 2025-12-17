Согласно совместному плану Соединенных Штатов Америки и Европы по «мощному сдерживанию» России подразумевается создать крупную украинскую армию и разместить в стране европейские военные силы. Об этом сообщает The New York Times.
На первом этапе союзники намерены нарастить украинские вооруженные силы до 800 тысяч человек. Это, уверены разработчики документа, станет «мощным сдерживающим Россию фактором».
Кроме того, по словам европейского дипломата, в документе есть детали о необходимой Киеву военной технике, которую нужно будет предоставить.
Затрагивается в плане и вопрос безопасности. В небе и на море ее планируется обеспечить отправкой в Незалежную военных подразделений под руководством ЕС. При этом союзники намерены более активно использовать американскую разведку в поддержку Украины.
Накануне Запад согласился на новые обязательства в отношении Украины на 2026 год. Помощь продолжат оказывать 15 государств. Наибольшую помощь Киеву окажет Германия. Страна выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку обороны Украины. В том числе, средства пойдут на ПВО и беспилотную авиацию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из-за поддержки киевского режима нагрузка на граждан Европы выросла и уровень их жизни падает.
А в Кремле не раз говорили, что размещение военных сил стран НАТО на территории Украины является недопустимым для России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие действия могут рассматриваться как угроза национальной безопасности.