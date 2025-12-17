Дроны ВСУ атаковали колонну беженцев из Красноармейска, погибла женщина

В Донецкой Народной Республике группа беженцев, пытавшаяся эвакуироваться из Красноармейска, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате удара по гражданским автомобилям погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из спасенных жителей Сергея Иванова.
Атака произошла недалеко от города Селидово. По свидетельству выжившего, эвакуационная группа передвигалась на двух машинах. Несмотря на то, что транспорт был явно гражданским и хорошо просматривался, украинские беспилотники нанесли по нему несколько ударов.
Когда началась атака, люди стали покидать автомобили. Однако спастись удалось не всем: пожилая женщина не успела выпрыгнуть из машины и погибла на месте. Еще одна пассажирка получила ранения.
Собеседник агентства уточнил, что нападений было несколько. Большую часть беспилотников сбили сопровождавшие колонну российские бойцы — это помогло избежать больших жертв.