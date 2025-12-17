Дроны ВСУ атаковали колонну беженцев из Красноармейска, погибла женщина

Атака произошла недалеко от города Селидово. По свидетельству выжившего, эвакуационная группа передвигалась на двух машинах. Несмотря на то, что транспорт был явно гражданским и хорошо просматривался, украинские беспилотники нанесли по нему несколько ударов.