21-летний боец РФ отказался сдаться ВСУ и погиб в бою, ему дали орден Мужества

Накануне состоялась торжественная церемония: орден вручили родителям военнослужащего — Татьяне Владимировне и Вячеславу Викторовичу, сообщает администрация Осинского округа.
Погибшему бойцу был 21 год, он родился в городе Оса Пермского края. Учился в кадетском классе, увлекался компьютерами, прошел обучение в колледже по специальности «системный администратор».
В конце января прошлого года Бусыгин подписал контракт с минобороны РФ. Спустя месяц он ушел на свое первое боевое задание в селе Орловка под Авдеевкой в ДНР, где его группа попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.
5 марта четверо его сослуживцев сдались в плен, но Бусыгин от этого отказался. 9 марта он погиб при выполнении задания.
Родные и учителя вспоминают молодого человека как доброго, дружелюбного и отзывчивого.