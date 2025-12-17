Ричмонд
21-летний боец РФ отказался сдаться ВСУ и погиб в бою, ему дали орден Мужества

Российский военнослужащий Вадим Бусыгин из Осинского района Пермского края отказался сдаваться в плен ВСУ и спустя четверо суток боев погиб. За проявленные смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга Бусыгина посмертно наградили орденом Мужества.

Источник: РИА "Новости"

Накануне состоялась торжественная церемония: орден вручили родителям военнослужащего — Татьяне Владимировне и Вячеславу Викторовичу, сообщает администрация Осинского округа.

Погибшему бойцу был 21 год, он родился в городе Оса Пермского края. Учился в кадетском классе, увлекался компьютерами, прошел обучение в колледже по специальности «системный администратор».

В конце января прошлого года Бусыгин подписал контракт с минобороны РФ. Спустя месяц он ушел на свое первое боевое задание в селе Орловка под Авдеевкой в ДНР, где его группа попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

5 марта четверо его сослуживцев сдались в плен, но Бусыгин от этого отказался. 9 марта он погиб при выполнении задания.

Родные и учителя вспоминают молодого человека как доброго, дружелюбного и отзывчивого.