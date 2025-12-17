21-летний боец РФ отказался сдаться ВСУ и погиб в бою, ему дали орден Мужества

В конце января прошлого года Бусыгин подписал контракт с минобороны РФ. Спустя месяц он ушел на свое первое боевое задание в селе Орловка под Авдеевкой в ДНР, где его группа попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.