ВС РФ уничтожили РЛС RADA и бронемашину ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил «Ланцетом» радиолокационную станцию RADA израильского производства, а также бронемашину HMMWV в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.