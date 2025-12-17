ВС РФ уничтожили РЛС RADA и бронемашину ВСУ в Сумской области

«В ходе разведывательных мероприятий в районе н. п. Кролевец в Сумской области была зафиксирована активность радиолокационной станции RADA ВСУ, предположительно, установленной на бронеавтомобиль HMMWV американского производства. По координатам РЛС противника был незамедлительно отправлен барражирующий боеприпас “Ланцет”. Оператор ударного дрона успешно поразил цель», — говорится в сообщении.
На предоставленных Минобороны кадрах зафиксировано интенсивное возгорание пораженной бронемашины ВСУ, а также уничтожение РЛС противника.