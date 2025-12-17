Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника… Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Гавриловка в Днепропетровской области, а также Терноватое, Гуляйполе и Косовцево в Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777», — добавили в МО РФ.