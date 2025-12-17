Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российская группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника… Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Гавриловка в Днепропетровской области, а также Терноватое, Гуляйполе и Косовцево в Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777», — добавили в МО РФ.