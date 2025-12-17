В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По его словам, ребенка доставили в Крым в ночь на среду.
«Девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ в Запорожской области, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь», сообщили в пресс-службе.
Как отметил Балицкий, транспортировка пострадавшей прошла без осложнений. Сейчас девочке оказывается узкоспециализированная помощь.
По данным губернатора Запорожской области, всего за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали регион. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина, а в селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения. На данный момент его состояние оценивают как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.