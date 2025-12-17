В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки

По данным губернатора Запорожской области, всего за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали регион. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина, а в селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения. На данный момент его состояние оценивают как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.