В Волгоградской области суд отклонил иск банка к матери погибшего участника СВО

Однако суд выяснил, что заемщик погиб во время выполнения боевых задач СВО на территории и Украины, Донецкой и Луганской народных Республик, а его мать унаследовала лишь ⅓ от ½ доли земельного участка. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ, обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели в ходе специальной военной операции.