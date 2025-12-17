В Волгоградской области суд отклонил иск банка к матери погибшего участника СВО

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, АО «Тбанк» подало иск к наследственному имуществу умершего заемщика, требуя взыскать с матери война 166 208 рублей основного долга и 4 488 рублей процентов по кредитной карте. Банк утверждал, что заемщик не выполнил условия договора.
Однако суд выяснил, что заемщик погиб во время выполнения боевых задач СВО на территории и Украины, Донецкой и Луганской народных Республик, а его мать унаследовала лишь ⅓ от ½ доли земельного участка. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ, обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае его гибели в ходе специальной военной операции.
В итоге Серафимовичский районный суд отказал банку в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу.