ВС РФ освободили село в Днепропетровской области
Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали егерскую бригаду и полк нацгвардии противника в районах трех населенных пунктов Сумской области и пять бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 160 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, станция РЭБ.
«Запад» продвигается в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Новосергеевка, Купянск-Узловой, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также противник лишился 18 автомобилей, двух артиллерийских орудий, двух станций РЭБ и четырех складов боеприпасов и горючего.
Бойцы «Центра» ликвидируют формирования ВСУ в Дмитрове
Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрове и вели зачистку сел Светлое и Гришино, а также города Родинское от разрозненных групп ВСУ.
В течение суток бойцы «Центра» атаковали девять бригад, два штурмовых полка ВСУ и полк беспилотных систем в районах населенных пунктов Вольное, Торецкое, Белицкое, Удачное ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Разумовка, Новояковлевка Запорожской области и Никольское Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 45 украинских боевиков, уничтожили 11 автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 180 БПЛА самолетного типа.