Mash: российский боевой лазер сбил 500 дронов ВСУ за три месяца

Российские военные успешно протестировали новую лазерную установку противовоздушной обороны в зоне боевых действий. За три месяца экспериментальная система уничтожила более 500 украинских беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, полевые испытания проходили осенью этого года на одном из участков государственной границы. Тестированием инновационного оружия занимались бойцы спецназа «Кочевники», которые использовали установку для противовоздушной обороны.
Эффективность системы подтверждена на практике: среди прочих сбиты 40 беспилотников дальнего радиуса действия. Установка разворачивается в боевое положение всего за две минуты и бьет на полтора километра, гарантированно поражая цель.
Mash отмечает, что эксперимент с применением лазерного оружия признан успешным. Сообщается, что в планах военного руководства — расширить использование подобных комплексов в войсках.