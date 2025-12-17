Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны

«Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих. Благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», — сказал Белоусов.
В расширенном заседании коллегии Минобороны ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
