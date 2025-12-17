Белоусов: эффективность системы ПВО РФ составляет в среднем 97%

«В начале года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи дальних БПЛА в месяц. А начиная с мая их число постепенно возросло до 3 700. Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%», — указал глава военного ведомства.
