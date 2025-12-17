Создание войск беспилотных систем в России предстоит завершить в 2026 году

Об этом он заявил, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«В следующем году формирование войск беспилотных систем предстоит завершить», — отметил он.
Также Белоусов назвал ключевой задачей на 2026 год рост темпов наступления ВС России.
