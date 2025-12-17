Белоусов заявил о форсированной подготовке НАТО к противостоянию с Россией

«Одновременно (с затягиванием украинского конфликта — ред.) началась форсированная подготовка Объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
