Белоусов заявил о форсированной подготовке НАТО к противостоянию с Россией

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вооруженные силы НАТО начали форсированную подготовку к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Источник: РИА "Новости"

«Одновременно (с затягиванием украинского конфликта — ред.) началась форсированная подготовка Объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

В расширенном заседании коллегии минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

