Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска

Российский лидер в среду посетил министерство обороны РФ и принял участие в расширенном заседании коллегии ведомства. После мероприятия глава государства встретился с участниками операции по освобождению Северска и вручил военнослужащим медали «Золотая звезда».
В числе награжденных — полковник Ярамир Темирханов. Командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа умело организовал наступательные действия вверенных подразделений на Северском тактическом направлении. В ходе освобождения Северска офицер осуществлял непосредственное руководство подразделениями с передовых пунктов управления, что обеспечило взятие под контроль более 20 ключевых опорных пунктов противника и позволило нанести обороняющемуся врагу значительные потери в живой силе и технике.
Начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, генерал-майор Александр Муратов командовал группировкой ракетных войск на Северском тактическом направлении. В ходе ведения воздушной разведки офицер вскрыл пункт ротации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Оперативно передав координаты цели, офицер скорректировал ракетный удар. Уничтожение неонацистов привело к срыву ротации подразделений противника и обеспечило занятие штурмовыми группами российских войск выгодных позиций и охват Северска.
Еще один участник операции по освобождению Северска — Герой РФ, полковник Денис Пирогов. Командир 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника в районе города. Применяя военную хитрость, в кратчайшие сроки захватил позиции противника на южной окраине города и закрепился на выгодном рубеже для ведения дальнейших наступательных действий. Штурмовые группы соединения, продвигаясь с южной части Северска в глубину, освободили 23 улицы, уничтожили пять танков, 10 боевых бронированных машин, три миномета, 538 БПЛА, 11 складов с боеприпасами и личный состав ВСУ.
Под командованием генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова, соединения и воинские части 3-й общевойсковой армией Южного военного округа в ходе активных наступательных действий на Северском тактическом направлении нанесли поражение подразделениям противника, освободили Белогоровку (ЛНР), Васюковку, Верхнекаменское, Григоровку, Малый Северск, Серебрянку и Федоровку (ДНР). Продолжив наступление, военные освободили Дроновку и Платоновку в ДНР, создав плацдарм для окружения противника в районе Северска.
Старший лейтенант Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, лично спланировал и осуществил захват важных городских застроек на окраине Северска, освободив при этом более 50-ти жилых домов и уничтожив неонацистов. Всего в ходе освобождения Северска личным составом под руководством Очир-Горяева были освобождены более 80-ти жилых домов, уничтожены 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла и живая сила противника.
Ефрейтор Никита Сыромятников, механик-водитель мотострелкового батальона 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, выполнял боевую задачу по захвату долговременных укрепленных позиций противника в районе Северска. В ходе боя ефрейтор получил множественные осколочные ранения правой верхней и левой нижней конечностей, но отказался от эвакуации. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям военнослужащего опорный пункт противника был захвачен. Всего за трое суток военнослужащий лично разрушил восемь тактически значимых вражеских объектов и живую силу противника.
Награды удостоен сержант Юрий Петров — командир орудия гаубичной артиллерийской батареи дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Расчет орудия под его командованием в ходе контрбатарейной борьбы с противником в районе Новоселовки, Выемки, Серебрянки и Северска уничтожил пять единиц 122-мм и три единицы 152-мм артиллерийских орудия, четыре самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, свыше 40 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, три склада с боеприпасами и личный состав ВСУ. Грамотные и профессиональные действия сержанта способствовали продвижению штурмовых подразделений российских войск и оперативному окружению Северска.
Кроме того, звание Героя РФ присвоено генерал-лейтенанту Александру Токареву — начальнику штаба — первому заместителю командующего войсками Южного военного округа. Он спланировал и реализовал замысел по освобождению населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики на Времевском тактическом направлении. В ходе освобождения населенного пункта уничтожены четыре танка, 28 боевых бронированных машин, 102 единицы автомобильной техники, более 35 артиллерийских орудий, 14 минометов, шесть складов хранения материальных средств и боеприпасов, более тысячи неонацистов.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 11 декабря доложил Путину об освобождении Северска в ДНР.