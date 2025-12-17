Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. Об этом заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства.
Заседание коллегии Минобороны РФ прошло в четверг, 17 декабря.
«Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих. Благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», — отметил министр.
По словам главы ведомства, также ВСУ утратили более 103 тысяч единиц вооружения и военной техники, 5,5 тысяч из которых — западного производства. Эти цифры почти вдвое превышают показатели предыдущего года.
Таким образом, за всё время специальной военной операции ВСУ потеряли почти полтора миллиона человек личного состава. Также Белоусов отметил, что контроль российских войск над Славянском и Краматорском позволит в кратчайшие сроки завершить освобождение Донецкой Народной Республики.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что количество дезертиров в Вооруженных силах Украины исчисляется сотнями тысяч, и их число растет. Глава российского государства назвал это признаком деградации ВСУ.
«Только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше 100 тысяч. А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом», — рассказал Путин.
Также Путин заявил, что российская армия находится на подъеме, в отличие от войск Вооруженных сил Украины.
Он подчеркнул, что российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает весь мир в создании новых видов вооружений.
«Войска совершенно другие… Такой армии в мире больше нет, просто не существует», — заявил президент Российской Федерации.
Ранее сайт KP.RU писал, что ситуация с дезертирством в украинской армии приобрела системный характер. Появилась информация, что за последний год количество самовольно оставивших часть (СОЧ) в два раза превысило аналогичные показатели за первый период конфликта.