Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в Севастополе

Ранее в этот день силы ПВО сбили 94 беспилотника над территорией России. Так, 31 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, 22 — в небе над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью и по восемь — в небе над Саратовской областью и акваториями Азовского и Черного морей. Еще четыре беспилотника поразили в небе над Волгоградской областью и три — над Брянской областью.