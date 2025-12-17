Ричмонд
Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в Севастополе

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом сообщил 17 декабря губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Известия

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 5 воздушных целей», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что по информации спасательной службы, в результате происшествия гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее в этот день силы ПВО сбили 94 беспилотника над территорией России. Так, 31 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, 22 — в небе над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью и по восемь — в небе над Саратовской областью и акваториями Азовского и Черного морей. Еще четыре беспилотника поразили в небе над Волгоградской областью и три — над Брянской областью.

