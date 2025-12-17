Герой России Пирогов рассказал о разговоре с Путиным после освобождения Северска

Президент Российской Федерации Владимир Путин после доклада об освобождении Северска поговорил с командиром 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Денисом Пироговым о его семье и детях. Об этом военнослужащий РФ рассказал после награждения медалью «Золотая Звезда».
В среду, 17 декабря, Путин наградил Героев России, участвовавших в освобождении Северска/
«Президент пожал руку, сказал спасибо. Это была самая лучшая благодарность. Президент спросил, как семья, где кто живет, как дети, как родители. Звезда Героя России — это большая честь», — сказал Пирогов.
Военнослужащий РФ назвал это большой ответственность и заявил, что пришло время наращивать усилить и показывать лучший результат в зоне СВО.
