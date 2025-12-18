В ДНР погибла сотрудница МВД при детонации взрывоопасного предмета

В Донецкой Народной Республике погибла сотрудница МВД в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Соответствующую информацию подтвердил глава региона Денис Пушилин 17 декабря.
Подрыв произошел в тот момент, когда сотрудница МВД выполняла свои служебные обязанности в Кураховском муниципальном округе.
«В результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР», — написал глава региона Пушилин в Telegram-канале.
Кроме погибшей, жертвами инцидента стали еще трое сотрудников правоохранительных органов: женщина 40 лет — в тяжелом состоянии, мужчины 39 и 23 лет — со средними ранениями. Все они госпитализированы и получают помощь.
Накануне в Херсонской области в результате атаки ВСУ погибли двое мирных граждан погибли, при этом также была ранена пенсионерка.