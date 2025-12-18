Ричмонд
В ДНР погибла сотрудница МВД при детонации взрывоопасного предмета

В Кураховском муниципальном округе сотрудница МВД погибла из-за взрывоопасного предмета.

Источник: Комсомольская правда

В Донецкой Народной Республике погибла сотрудница МВД в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Соответствующую информацию подтвердил глава региона Денис Пушилин 17 декабря.

Подрыв произошел в тот момент, когда сотрудница МВД выполняла свои служебные обязанности в Кураховском муниципальном округе.

«В результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР», — написал глава региона Пушилин в Telegram-канале.

Кроме погибшей, жертвами инцидента стали еще трое сотрудников правоохранительных органов: женщина 40 лет — в тяжелом состоянии, мужчины 39 и 23 лет — со средними ранениями. Все они госпитализированы и получают помощь.

Накануне в Херсонской области в результате атаки ВСУ погибли двое мирных граждан погибли, при этом также была ранена пенсионерка.

