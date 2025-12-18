Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура после атаки БПЛА

Губернатор Слюсарь сообщил о повреждениях после налета дронов на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 18 декабря. В результате повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Налет совершен на региональный центр и Батайск. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, информация о пострадавших пока уточняется. Известно, что в Ростове-на-Дону повреждено строящееся многоэтажное здание.

«В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы», — уведомил Юрий Слюсарь.

По обновленной информации, в порту Ростова-на-Дону повреждено одно судно. Как отметил губернатор, среди экипажа есть жертвы. В Батайске пострадали четыре человека.

Ранее ВС России нашли бывший пункт управления БПЛА ВСУ при осмотре подвала дома в Красноармейске. Ранее там заседали военные якобы элитного подразделения «Птахи Мадьяра», сообщили в группировке войск «Центр».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше