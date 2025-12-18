В Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура после атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 18 декабря. В результате повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Налет совершен на региональный центр и Батайск. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших пока уточняется. Известно, что в Ростове-на-Дону повреждено строящееся многоэтажное здание.
«В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы», — уведомил Юрий Слюсарь.
По обновленной информации, в порту Ростова-на-Дону повреждено одно судно. Как отметил губернатор, среди экипажа есть жертвы. В Батайске пострадали четыре человека.
Ранее ВС России нашли бывший пункт управления БПЛА ВСУ при осмотре подвала дома в Красноармейске. Ранее там заседали военные якобы элитного подразделения «Птахи Мадьяра», сообщили в группировке войск «Центр».