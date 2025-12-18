Беспилотники ВСУ повредили судно в порту Ростова, есть жертвы

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону.
«По предварительным данным среди экипажа есть жертвы», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
После удара беспилотников за медицинской помощью обратились четверо жителей Батайска. В самом Ростове пострадали два корпуса новостройки, в одном из которых на пятом этаже возникло возгорание, сопровождавшееся задымлением. По словам губернатора региона, сведения о пострадавших и ущербе уточняются.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жертвах после атаки ВСУ. Тогда в Голой Пристани двое мужчин погибли от удара дрона по их автомобилю, в Новой Каховке осколочное ранение получила 74-летняя женщина.