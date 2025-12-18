Беспилотники ВСУ повредили судно в порту Ростова, есть жертвы

После удара беспилотников за медицинской помощью обратились четверо жителей Батайска. В самом Ростове пострадали два корпуса новостройки, в одном из которых на пятом этаже возникло возгорание, сопровождавшееся задымлением. По словам губернатора региона, сведения о пострадавших и ущербе уточняются.