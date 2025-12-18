Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ повредили судно в порту Ростова, есть жертвы

Из-за атаки дронов ВСУ на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова-на-Дону.

«По предварительным данным среди экипажа есть жертвы», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

После удара беспилотников за медицинской помощью обратились четверо жителей Батайска. В самом Ростове пострадали два корпуса новостройки, в одном из которых на пятом этаже возникло возгорание, сопровождавшееся задымлением. По словам губернатора региона, сведения о пострадавших и ущербе уточняются.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жертвах после атаки ВСУ. Тогда в Голой Пристани двое мужчин погибли от удара дрона по их автомобилю, в Новой Каховке осколочное ранение получила 74-летняя женщина.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше