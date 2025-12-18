Суд в Приморье лишил отца права на льготы за погибшего на СВО сына

Мать погибшего участника СВО добилась в суде Приморья лишения отца их сына права на получение государственных выплат и льгот, предусмотренных для родителей погибших военнослужащих, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
Лесозаводский районный суд установил, что, несмотря на формальное родство, ответчик — отец — на протяжении всей жизни ребёнка уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Мужчина не участвовал в воспитании сына, не общался с ним, не проявлял интереса к его жизни, здоровью и развитию, не оказывал моральной или материальной поддержки.
«После расторжения брака в 2007 году ответчику были установлены алименты на содержание ребенка. Исполнительное производство находилось на исполнении судебных приставов Лесозаводского городского округа. Вместе с тем, ответчик злостно уклонялся от уплаты алиментов, официально не работал», — говорится в сообщении.
Учитывая злостное уклонение отца от выполнения родительских обязанностей, Лесозаводский районный суд принял решение лишить его права на получение льгот и выплат в связи с гибелью ребёнка на СВО. Решение вступило в законную силу.
