Суд в Приморье лишил отца права на льготы за погибшего на СВО сына

Лесозаводский районный суд установил, что, несмотря на формальное родство, ответчик — отец — на протяжении всей жизни ребёнка уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Мужчина не участвовал в воспитании сына, не общался с ним, не проявлял интереса к его жизни, здоровью и развитию, не оказывал моральной или материальной поддержки.