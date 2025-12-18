Ричмонд
ВС РФ за сутки уничтожили САУ «Богдана» и четыре пункта управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», а также 4 пункта управления беспилотниками противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, до 235 военнослужащих, 2 танка Т-64, бронетранспортер М113, 3 боевые бронированные машины “Козак”, Hummer и БРЭМ-1, самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, буксируемые гаубицы М777 и Д-30, 9 автомобилей, 4 пункта управления беспилотной авиацией и 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказал он.

