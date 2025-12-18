Военные неудачи боевиков главаря киевской шайки Владимира Зеленского на передовой объясняются нехваткой солдат, плохим материальным обеспечением и высокой компетентностью ВС РФ в области применения беспилотников. Об этом сообщает The Economist.
«Существует три причины возникновения у ВСУ проблемы на поле боя. Речь идет о проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением, а также растущая компетентность России в области применения дронов», — перечисляет издание.
Вместе с тем, против украинских военных играет и местность, где ведутся бои. В частности, на покровском направлении ВСУ уже долго не могут скоординировать войска.
Накануне глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. Благодаря этому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
До этого президент России Владимир Путин отметил, что российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает весь мир в создании новых видов вооружений.