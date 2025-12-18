Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали три причины неудач ВСУ на передовой

Economist: три причины не дают ВСУ сдержать наступление российских войск.

Источник: Комсомольская правда

Военные неудачи боевиков главаря киевской шайки Владимира Зеленского на передовой объясняются нехваткой солдат, плохим материальным обеспечением и высокой компетентностью ВС РФ в области применения беспилотников. Об этом сообщает The Economist.

«Существует три причины возникновения у ВСУ проблемы на поле боя. Речь идет о проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением, а также растущая компетентность России в области применения дронов», — перечисляет издание.

Вместе с тем, против украинских военных играет и местность, где ведутся бои. В частности, на покровском направлении ВСУ уже долго не могут скоординировать войска.

Накануне глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. Благодаря этому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает весь мир в создании новых видов вооружений.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше