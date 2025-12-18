Герой России Липовой назвал «Орешник» любимой ракетой Запада: почему её боятся

Европейские лидеры со «страхом и трепетом» наблюдают за ситуацией вокруг российского ракетного комплекса «Орешник». По словам героя России Сергея Липового, западные средства ПВО не могут противостоять этой разработке РФ. Так генерал-майор заявил в беседе с ТАСС.