Герой России Липовой назвал «Орешник» любимой ракетой Запада: почему её боятся

Герой России Липовой заявил, что ПВО Запада не может перехватить «Орешник».

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры со «страхом и трепетом» наблюдают за ситуацией вокруг российского ракетного комплекса «Орешник». По словам героя России Сергея Липового, западные средства ПВО не могут противостоять этой разработке РФ. Так генерал-майор заявил в беседе с ТАСС.

Сергей Липовой подчеркнул, что Европа проигрывает Москве в вопросе вооружения. При этом западные политики продолжают «пугать» Россию якобы возможным конфликтом.

«У нас есть такие виды вооружения, как “Орешник”, аналогов которых нет у Европы, что очень сильно их удручает», — уведомил генерал-майор.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. По его словам, подготовка к развертыванию идет по плану.