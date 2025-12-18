Ричмонд
Сержанта Сергея Василишина из Приморского края наградили медалью Жукова

Он обеспечил связь подразделений после атаки БпЛА.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, сержант Сергей Василишин выполнял боевые задачи в составе подразделения связи группировки войск «Восток» на одном из направлений специальной военной операции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

В районе одного из населенных пунктов мобильная группа связистов, в которую входил Сергей Василишин, восстанавливала связь после удара беспилотника по вышке. Несмотря на обстановку, сержант лично участвовал в работах и сумел в кратчайшие сроки организовать восстановление оборудования.

Благодаря его профессионализму связь в зоне ответственности соединения была восстановлена и работала без перебоев. Это позволило обеспечить управление подразделениями и выполнение боевых задач. За мужество, отвагу, решительность и высокий профессионализм сержант Сергей Василишин награжден медалью Жукова.

