Сержанта Сергея Василишина из Приморского края наградили медалью Жукова

Военнослужащий соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, сержант Сергей Василишин выполнял боевые задачи в составе подразделения связи группировки войск «Восток» на одном из направлений специальной военной операции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В районе одного из населенных пунктов мобильная группа связистов, в которую входил Сергей Василишин, восстанавливала связь после удара беспилотника по вышке. Несмотря на обстановку, сержант лично участвовал в работах и сумел в кратчайшие сроки организовать восстановление оборудования.
Благодаря его профессионализму связь в зоне ответственности соединения была восстановлена и работала без перебоев. Это позволило обеспечить управление подразделениями и выполнение боевых задач. За мужество, отвагу, решительность и высокий профессионализм сержант Сергей Василишин награжден медалью Жукова.