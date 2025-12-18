В Купянске российские бойцы с помощью дронов вывели двух мирных жителей

Бойцы подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады с помощью дронов помогли двум мирным жителям выйти с окраины города Купянска в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.
БПЛА управляли бойцы группировки российских войск «Запад».
«Во время мониторингового облёта северо-западной окраины освобожденного от ВСУ Купянска оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей — женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города», — сообщили в Минобороны.
Мирные жители убедились, что дронами управляют российские военнослужащие, и сигналами показали, что не представляют угрозы для бойцов. Люди также попросили помочь им.
Операторы скинули с беспилотников рацию и записку с инструкциями о том, как вести переговоры. Кроме того, мирным жителям описали безопасный маршрут и сопроводили их до места эвакуации. В Минобороны РФ уточнили, что ими оказались мать с сыном.
В ведомстве отметили, что после прибытия в пункт эвакуации мирным жителям оказали необходимую медпомощь. Кроме того, российские бойцы предоставили людям сухую чистую одежду.
Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России полностью контролируют Купянск в Харьковской области. Глава государства также пригласил представителей зарубежных СМИ посетить город.
17 декабря стало известно, что в районе села Соболевка на купянском направлении российские военные взяли в плен отряд боевиков из 116-й бригады ВСУ. В ходе допроса украинские пленные рассказали, что им приказали занять один из домов на территории населённого пункта. При этом, увидев приближающихся российских бойцов, они решили сдаться.