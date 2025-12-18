Ричмонд
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Замкомандира роты 58-й бригады ВСУ, а также операторы украинских дронов уничтожены под Волчанском (Харьковская область), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«Под Волчанском ударом дрона уничтожен автомобиль 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV-дронов противника», — сказал собеседник агентства.

